Москва9 сенВести.Уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание детей в дошкольном учреждении, возбуждено в Калининградской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области в MAX.
По материалам следствия, 12 воспитанников детсада №76 были вынуждены обратиться в медицинское учреждение с признаками острой кишечной инфекции. Девятерых госпитализировали.
Дело возбудили по материалам проведенной проверки.
В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована документация, направлены запросы в контролирующие и надзорные органы, назначены экспертизыговорится в сообщении ведомства
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются лица, причастные к произошедшему. Идет проверка деятельности организации-поставщика питания. Детский сад закрыт.
Руководитель регионального следственного управления Дмитрий Канонеров лично контролирует ход и результаты расследования.