В Калининграде возбуждено дело по факту массового отравления в детсаду

По факту массового отравления в детсаду в Калининграде возбудили дело В Калининграде возбуждено дело по факту массового отравления в детсаду

Москва9 сен Вести.Уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание детей в дошкольном учреждении, возбуждено в Калининградской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области в MAX.

По материалам следствия, 12 воспитанников детсада №76 были вынуждены обратиться в медицинское учреждение с признаками острой кишечной инфекции. Девятерых госпитализировали.

Дело возбудили по материалам проведенной проверки.

В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована документация, направлены запросы в контролирующие и надзорные органы, назначены экспертизы говорится в сообщении ведомства

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются лица, причастные к произошедшему. Идет проверка деятельности организации-поставщика питания. Детский сад закрыт.

Руководитель регионального следственного управления Дмитрий Канонеров лично контролирует ход и результаты расследования.