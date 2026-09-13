В Бурятии призвали не покупать скот без документов из-за узелкового дерматита Власти Бурятии призвали не покупать нелегальный скот из-за узелкового дерматита

Москва13 сен Вести.Жителям Бурятии рекомендовали не приобретать и не перевозить скот без ветеринарных документов из-за вспышки узелкового дерматита в соседней Иркутской области. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

В Иркутской области все ещё активен узелковый дерматит. Это большая беда для любого хозяйства, поэтому нам никак нельзя пропустить заболевание в республику. Убедительно прошу всех не покупать животных без ветеринарных сопроводительных документов и не соглашайтесь на перевозку скота, мяса и кормов из неблагополучных территорий написал Цыденов

В настоящее время в Бурятии на границах с Приангарьем и Забайкальским краем организованы семь круглосуточных ветеринарных постов. За последние два дня были проверены более 1,3 тысячи. Несколько машин пытались провезти без документов 581 животное, добавил Цыденов.