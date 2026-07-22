Житель Читы призывал восстать и убивать сотрудников Роскомнадзора, он задержан ФСБ задержала читинца, призывавшего убивать сотрудников Роскомнадзора

Москва22 июл Вести.Сотрудники Управления ФСБ России по Забайкальскому краю задержали жителя Читы, который призывал к убийству сотрудников Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что 36-летний мужчина из чувств личной неприязни в отношении проводимой органами власти государственной политики ... осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора говорится в публикации

Уточняется, что свои призывы будущий фигурант расследования распространял через мессенджер Telegram.

Действия мужчины были квалифицированы как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в интернете. В отношении жителя Читы было возбуждено уголовное дело.

В доме подозреваемого провели обыск. Впоследствии, уже на допросе, мужчина дал признательные показания.