Москва8 июл Вести.В Мелитополе задержали мужчину, который призывал в интернете к убийству российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Запорожской области.

По данным ведомства, задержанный писал в Telegram комментарии в попытке спровоцировать людей на убийство военных ВС РФ.

УФСБ России по Запорожской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Мелитополя, призывавшего в сети Интернет к осуществлению террористической деятельности цитирует пресс-службу управления ТАСС

Задержание проводили сотрудники спецслужбы совместно с СОБР "Смерч-А" управления Росгвардии по Запорожской области. Подогреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.