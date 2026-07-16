Москва16 июл Вести.Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали 44-летнего жителя Советский, который поддерживал украинских боевиков и призывал к уничтожению российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресечена противоправная деятельность … [мужчины], публично одобрявшего деятельность ВСУ и призывавшего к уничтожению российских военнослужащих приводит ТАСС отрывок из сообщения

При обысках в гараже у мужчины, придерживающегося националистических взглядов, была найдена атрибутика с украинской символикой, а также флаги и шевроны США.

Отмечается также, что он активно размещал в украинских каналах комментарии, в которых призывал к уничтожению российских военкоматов и "Юнармии".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Ко всему прочему, решается вопрос о возбуждении дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете).