ФСБ задержала жителя Севастополя, собиравшего данные о ВС РФ для СБУ

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Москва4 июн Вести.Силовики задержали жителя Севастополя, собиравшего данные о российских военных для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность жителя Севастополя 1963 г. р., подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа… В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий фигурант задержан говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС

Установлено, что мужчину завербовали через мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещена на территории РФ). Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.