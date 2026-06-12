В Крыму задержали мужчину, снимавшего военные бензовозы для Украины Задержан житель Керчи, который снимал военные бензовозы в интересах ВСУ

Москва12 июн Вести.В Крыму задержан местный житель, который снял на видео движение военных бензовозов и отправил его на Украину, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, в украинских Telegram-каналах утром 12 июня появилось видео, на котором снято движение военного автомобиля, выезжающего из Керчи. Автором видео, как было установлено, является местный житель.

По данному факту в кратчайшие сроки в результате совместных оперативных мероприятий УФСБ и УМВД России "Керченское" установлен и при силовой поддержке ОМОН "Грифон" задержан гражданин РФ 1974 года рождения, который осуществил видеофиксацию автомобиля и отправил видео за рубеж приводит слова Крючкова ТАСС

Он указал, что снявший это видео мужчина демаскировал и дискредитировал российских военных, раскрыл противнику формы и методы, используемые как Минобороны, так и жителями Крымского полуострова, которые не дают противнику допустить транспортной блокады региона. Правоохранители вычислили мужчину менее чем за сутки.

Сделал это он в День России, что, думаю, еще более мерзко и кощунственно добавил советник главы Крыма

Все обстоятельства устанавливаются, проводится сбор доказательств для привлечения крымчанина к ответственности.