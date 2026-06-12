Москва12 июнВести.В Крыму задержан местный житель, который снял на видео движение военных бензовозов и отправил его на Украину, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, в украинских Telegram-каналах утром 12 июня появилось видео, на котором снято движение военного автомобиля, выезжающего из Керчи. Автором видео, как было установлено, является местный житель.
По данному факту в кратчайшие сроки в результате совместных оперативных мероприятий УФСБ и УМВД России "Керченское" установлен и при силовой поддержке ОМОН "Грифон" задержан гражданин РФ 1974 года рождения, который осуществил видеофиксацию автомобиля и отправил видео за рубежприводит слова Крючкова ТАСС
Он указал, что снявший это видео мужчина демаскировал и дискредитировал российских военных, раскрыл противнику формы и методы, используемые как Минобороны, так и жителями Крымского полуострова, которые не дают противнику допустить транспортной блокады региона. Правоохранители вычислили мужчину менее чем за сутки.
Сделал это он в День России, что, думаю, еще более мерзко и кощунственнодобавил советник главы Крыма
Все обстоятельства устанавливаются, проводится сбор доказательств для привлечения крымчанина к ответственности.