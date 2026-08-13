Москва13 авгВести.Житель Бахчисарая, которого задержали за работу на Службу безопасности Украины, признался в сборе информации о дислокации средств ПВО в Крыму. Видео с показаниями фигуранта опубликовала ФСБ.
По его словам, сотрудничество со спецслужбой ему предложил знакомый, с которым крымчанин активно общался с 2022 года. В частности, мужчина должен был передавать данные о самолетах и о наличии систем ПВО. а также о воинской части в Бахчисарае.
После этого я съездил раз на Тарханкут и один раз возле Бельбекасказал фигурант
Он добавил, что позже с ним связался представитель украинских спецслужб, которому крымчанин пообещал содействие.
По словам задержанного, он отказался вести слежку за машиной и за людьми, на которых указал украинский куратор.