Москва8 июлВести.Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил, что сотрудничество с врагом заканчивается тюрьмой. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя задержание двух предателей, которые собирали данные о российских военных и местах расположения ПВО.
Он поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу.
Сотрудничество с врагом всегда заканчивается плохо – в лучшем случае тюрьмой. Это следует помнить и так называемым ждунам, и тем, кто идет на преступление ради денегсказано в сообщении
8 июля в ФСБ уточнили, что задержанные, кроме сбора данных, занимались фиксацией последствий ударов противника по РФ. При этом злоумышленники сами вызвались сотрудничать с украинскими спецслужбами.
В настоящее время фигуранты, 1991 и 1996 года рождения, заключены под стражу и дают признательные показания.