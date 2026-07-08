Аксёнов напомнил предателям, что сотрудничество с врагом заканчивается тюрьмой Глава Крыма Аксёнов напомнил, что сотрудничество с врагом заканчивается тюрьмой

Москва8 июл Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил, что сотрудничество с врагом заканчивается тюрьмой. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя задержание двух предателей, которые собирали данные о российских военных и местах расположения ПВО.

Он поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу.

Сотрудничество с врагом всегда заканчивается плохо – в лучшем случае тюрьмой. Это следует помнить и так называемым ждунам, и тем, кто идет на преступление ради денег сказано в сообщении

8 июля в ФСБ уточнили, что задержанные, кроме сбора данных, занимались фиксацией последствий ударов противника по РФ. При этом злоумышленники сами вызвались сотрудничать с украинскими спецслужбами.

В настоящее время фигуранты, 1991 и 1996 года рождения, заключены под стражу и дают признательные показания.