Агент СБУ задержан в Крыму за передачу данных о военных объектах

ФСБ задержала агента СБУ, передававшего данные о военных объектах в Крыму Агент СБУ задержан в Крыму за передачу данных о военных объектах

Москва13 авг Вести.Сотрудники ФСБ задержали жителя Бахчисарая, который передавал СБУ сведения о военных частях в Крыму и планировал теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, 55-летний мужчина в мессенджере установил контакт с представителем Службы безопасности Украины и передавал ему сведения о дислокации воинских частей, военной техники и расположении средств ПВО.

Кроме того, он получил задание от кураторов готовить диверсионно-террористических акты на объектах железнодорожной инфраструктуры и следить за автомобилем военнослужащего Минобороны РФ, проживающего в Севастополе.

В отношении него возбудили уголовное дело о государственной измене. Суд заключил фигуранта под стражу.