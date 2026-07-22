Москва22 июл Вести.В Санкт-Петербурге задержали гражданина России, который, по данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), передавал украинским спецслужбам разведывательные сведения о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Центр также показал кадры задержания преступника.

В городе Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность гражданина России 2005 года рождения ... Полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные он передавал представителю иностранной спецслужбы говорится в сообщении

Как отмечают в ФСБ, подозреваемый установил контакт с представителем украинской спецслужбы и затем, выполняя задания куратора, занимался разведывательной деятельностью в отношении сотрудников предприятий ОПК на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, в сообщении ведомства говорится, что подозреваемый получил от куратора координаты и поручение забрать из схрона самодельное взрывное устройство (СВУ). По данным ФСБ, его планировалось в дальнейшем заложить под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия оборонно-промышленного комплекса.

При проведении досмотровых мероприятий при входе в Петербургский метрополитен у фигуранта обнаружено и изъято закамуфлированное под GPS-трекер СВУ, вследствие чего он был незамедлительно задержан сотрудниками полиции сообщили ведомстве

На допросе молодой россиянин признал, что готовил теракт по собственной инициативе, рассчитывая на награду в криптовалюте от киевских спецслужб.

В свою очередь, следственное управление ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области возбудило дело в отношении подозреваемого по статье о содействии террористической деятельности. Мужчину арестовали.

20 июля ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб, который собирался подорвать автомобиль участника спецоперации (СВО) в Ставропольском крае. Как стало известно, мужчина 1977 г.р. сам предлагал Киеву способы совершения преступления.