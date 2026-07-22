ФСБ показала видео с задержанием россиянина с бомбой у метро Петербурга

Спецслужбы показали задержание агента Киева с бомбой у метро в Петербурге ФСБ показала видео с задержанием россиянина с бомбой у метро Петербурга

Москва22 июл Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры операции в Санкт-Петербурге, в ходе которой был задержан 21-летний гражданин России с самодельной бомбой в виде GPS-трекера. По данным ведомства, он выполнял задание украинских спецслужб.

Центр общественных связей ФСБ в среду сообщил, что в Северной столице у одной из станций метро задержан россиянин, передававший украинским спецслужбам разведданные о сотрудниках предприятий российского ОПК. Он также должен был установить взрывное устройство под машину одного из работников ОПК.

Во время опроса задержанный молодой человек заявил, что действовал по личной инициативе и ради вознаграждения. Он признался, что уже получил от киевских кураторов оплату в виде криптовалюты.

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили дело в отношении задержанного по статье 205.1: содействие террористической деятельности. Мужчину отправили под арест.