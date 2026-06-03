Жителей Крыма предупредили об ответственности за съемку бензовозов В Крыму за съемку передвижения бензовозов грозит уголовное наказание

Москва3 июн Вести.Жителей Крыма, которые снимают и выкладывают информацию о передвижении бензовозов на полуострове, может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщила помощник главы республики Ольга Курлаева в своих соцсетях.

За видеосъемку и публикации передвижения бензовозов по автодорогам полуострова Крым может грозить уголовная ответственность с внушительным сроком. Возраст, пол, ориентация и вероисповедание значения не имеют написала она

По ее словам, видеооператорам могут вменить статью о содействии диверсионной деятельности, которая предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы.