Москва3 июнВести.Жителей Крыма, которые снимают и выкладывают информацию о передвижении бензовозов на полуострове, может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщила помощник главы республики Ольга Курлаева в своих соцсетях.
За видеосъемку и публикации передвижения бензовозов по автодорогам полуострова Крым может грозить уголовная ответственность с внушительным сроком. Возраст, пол, ориентация и вероисповедание значения не имеютнаписала она
По ее словам, видеооператорам могут вменить статью о содействии диверсионной деятельности, которая предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы.