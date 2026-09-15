Приморец получил три года условно с конфискацией бульдозера за прокладку дороги

Три года условно с конфискацией бульдозера получил приморец, повредивший лес Приморец получил три года условно с конфискацией бульдозера за прокладку дороги

Москва15 сен Вести.Житель пгт Хрустальный получил три года условного срока за незаконное повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенное в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Кроме того, у него конфискован и обращен в доход государства бульдозер зарубежного производства стоимостью свыше 17 млн рублей.

Судом установлено, что в октябре 2021 года обвиняемый, находясь в лесном массиве на территории Кавалеровского района, при прокладывании незаконной дороги повредил бульдозером, принадлежащем его сыну, 18 деревьев различных пород, причинив лесному фонду ущерб на сумму более 170 тыс. рублей. С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года написали в пресс-службе

С мужчины также взыскали причиненный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.