Трое черных лесорубов осуждены к принудительным работам в Иркутской области Суд в Иркутской области приговорил к принудительным работам троих лесорубов

Москва11 авг Вести.Суд Нижнеудинска приговорил троих мужчин к принудительным работам сроком от 1,5 до 2 лет за незаконную рубку леса, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

В начале года мужчины в возрасте 23, 56 и 60 лет срубили березу, лиственницу и сосну в лесу рядом с селом Худоеланское.

Злоумышленников задержали полицейские во время рейдового мероприятия, которое проводилось совместно с сотрудниками лесничества. На месте следственно-оперативная группа изъяла бензопилу, топор, а также транспортное средство. Общий объем срубленной древесины составил более 22 кубических метров, а ущерб превысил 140 тысяч рублей отметили в пресс-службе

Мужчинам назначено наказание в виде принудительных работ сроком от 1,5 до 2 лет с удержанием 10% от заработка в доход государства.