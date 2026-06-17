В Чувашии возбудили дело на мужчину, вырубившего деревья на 1,7 млн руб.

Житель Чувашии вырубил деревья на 1,7 млн руб., возбуждено дело В Чувашии возбудили дело на мужчину, вырубившего деревья на 1,7 млн руб.

Москва17 июн Вести.Житель деревни Мамги Чувашской Республики стал фигурантом уголовного дела, заведенного по факту незаконной вырубки деревьев. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей, сообщает республиканское МВД.

Мужчина спилил 8 дубов и 1 березу.

В Чувашии полицейские установили сельчанина, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей написано в Telegram-канале министерства

Им оказался 45-летний безработный местный житель, который спиливал деревья для отопления своего сельского дома.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде.