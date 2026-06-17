Москва17 июнВести.Житель деревни Мамги Чувашской Республики стал фигурантом уголовного дела, заведенного по факту незаконной вырубки деревьев. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей, сообщает республиканское МВД.
Мужчина спилил 8 дубов и 1 березу.
В Чувашии полицейские установили сельчанина, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублейнаписано в Telegram-канале министерства
Им оказался 45-летний безработный местный житель, который спиливал деревья для отопления своего сельского дома.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде.