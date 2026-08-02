Москва2 авгВести.В отношении жителя Оренбургской области возбуждено уголовное дело из-за вырубки двух дубов. Об этом сообщает УМВД России по региону.
В Оренбургском районе следователем возбуждено уголовное дело за вырубку двух дубов… предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насажденийговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По версии следствия, фигурант срубил деревья в декабре 2025 года в одном из лесных массивов. При этом забрать их себе целиком он не смог, поэтому несколько месяцев возвращался на место и распиливал стволы. Из них он делал поленья и топил дом.
В результате сумма ущерба, причиненного мужчиной лесному фонду, превысила 130 тысяч рублей. До суда его отпустили под подписку о невыезде.