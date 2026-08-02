Жителя Оренбуржья привлекут к уголовной ответственности за вырубку двух дубов

Против жителя Оренбуржья, срубившего два дуба для топки дома, возбуждено дело Жителя Оренбуржья привлекут к уголовной ответственности за вырубку двух дубов

Москва2 авг Вести.В отношении жителя Оренбургской области возбуждено уголовное дело из-за вырубки двух дубов. Об этом сообщает УМВД России по региону.

В Оренбургском районе следователем возбуждено уголовное дело за вырубку двух дубов… предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, фигурант срубил деревья в декабре 2025 года в одном из лесных массивов. При этом забрать их себе целиком он не смог, поэтому несколько месяцев возвращался на место и распиливал стволы. Из них он делал поленья и топил дом.

В результате сумма ущерба, причиненного мужчиной лесному фонду, превысила 130 тысяч рублей. До суда его отпустили под подписку о невыезде.