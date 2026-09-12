Забайкалец получил три года условно за хищение аванса за ремонт в трех квартирах

Забайкалец обещал сделать ремонт в трех квартирах и пропал с авансом Забайкалец получил три года условно за хищение аванса за ремонт в трех квартирах

Москва12 сен Вести.Три года условного срока получил ранее судимый житель Забайкалья, признанный виновным в хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба, сообщил объединенный пресс-центр судов региона в мессенджере МАХ.

Подсудимый и трое потерпевших в разное время заключили между собой устные гражданско-правовые договоры о выполнении в квартирах отделочных работ. В качестве предоплаты заказчики перечислили на счет подсудимого 188,7 тысячи рублей. Однако фактически он выполнил работы только в одной квартире и всего на 20 тысяч. Все полученные в качестве предоплаты денежные средства мужчина попросту присвоил и перестал выходить на связь написали в пресс-центре

Мужчина частично признал вину и вернул потерпевшим часть денег. Суд назначил ему 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Также с подсудимого взысканы в счет возмещения материального ущерба одной из потерпевших 37,2 тысячи рублей.