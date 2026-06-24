Москва24 июн Вести.Наказание усилено фигуранту уголовного дела о мошенничестве по апелляционному представлению гособвинителя, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края в мессенджере МАХ.

Сорокалетний предприниматель осужден за то, что в 2023 году получил аванс по муниципальному контракту в размере почти 55 млн рублей за работы по реконструкции участка автомобильной дороги между двумя густонаселенными микрорайонами "Горизонт" и "Северо-Восток" в Петропавловске-Камчатском, выполнять которые не собирался. Деньги фигурант потратил на цели, не связанные с производством работ.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Прокуратура не согласилась с таким наказанием по мотиву его чрезмерной мягкости, в апелляционном представлении поставлен вопрос об отмене условного осуждения и назначении дополнительного наказания написали в пресс-службе

Камчатский краевой суд согласился с доводами надзорного ведомства и заменил условное наказание реальным. Фигурант отправлен на 3 года в колонию общего режима. Его взяли под стражу после рассмотрения апелляции прокуратуры.

После отбытия основного наказания ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций в сфере государственных и муниципальных контрактов, на 2 года.

Ему также предстоит возместить причиненный бюджету ущерб.

Приговор вступил в законную силу.