Суд на Камчатке признал сделки, заключенные без аукциона, незаконными Подрядчика, заключившего контракт без аукциона, обязали вернуть в бюджет 1,8 млн

Москва23 июн Вести.Прокуратура ЗАТО город Вилючинск добилась признания сделок, заключенных с подрядчиком в обход конкурентных процедур, незаконными, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

Установлено, что без проведения конкурентных процедур с юридическим лицом были заключены контракты на разработку рабочей документации на ремонт помещений образовательного учреждения. Стороны в обход закона … искусственно раздробили предмет соглашений. Цена каждого не превышала 600 тысяч рублей, что способствовало созданию видимости их правомерности и позволило не проводить аукцион отметили в пресс-службе

Суд удовлетворил требования прокуратура, признав сделки недействительными и обязав подрядчика вернуть в бюджет денежные средства в размере 1 млн 800 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.