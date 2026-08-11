На Камчатке суд взыскал с подрядчика ремонта в ДК "Ритм" свыше 4,7 млн рублей Подрядчика ремонта в ДК "Ритм" в Термальном обязали вернуть 4,7 млн переплаты

Москва11 авг Вести.Свыше 4,7 млн рублей взыскал Арбитражный суд Камчатского края с подрядчика ремонтных работ в ДК "Ритм" в поселке Термальный, признав их неосновательным обогащением. Об этом сообщила пресс-служба инстанции в мессенджере МАХ.

Иск к ООО "Вектор М" подал сам дом культуры после проверки Контрольно-счетной палаты Камчатского края, выявившей переплату по двум муниципальным контрактам на капитальный ремонт здания организации.

Из материалов дела следует, что в марте 2022 года между Домом культуры "Ритм" (заказчик) и ООО "Вектор М" (подрядчик) заключены два муниципальных контракта: на капитальный ремонт фасада здания стоимостью 19 млн 459 тыс. руб. и на капитальный ремонт банкетного зала стоимостью 3 млн 375 тыс. руб. Работы были выполнены, приняты заказчиком и оплачены в полном объеме в декабре 2022 года написали в пресс-службе

Однако проверкой контрольно-счетной палаты в 2024 году установлено, что часть работ, оплаченных заказчиком, не была выполнена, другие работы, наоборот перевыполнены, а при выполнении третьих подрядчик использовал более дорогие материалы, не согласовав это с заказчиком. Общая сумма переплаты по двум контрактам составила 4 млн 726 тыс. руб.

Подрядчик против иска возражал, указав, что все изменения согласовывал через привлеченное заказчиком для строительного надзора лицо – ООО "ПО "Стройэкспертиза-ПК", а подписание актов приемки без замечаний лишает заказчика права требовать возврата оплаты. Однако суд указал, что согласования от третьего лица не являются согласованием заказчика.

Иск удовлетворен в полном объеме: ООО "Вектор М" обязано вернуть МБУ ДК "Ритм" 4 млн 726 тыс. руб. неосновательного обогащения и 166 тыс. 804 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в установленном порядке.