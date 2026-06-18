Москва18 июн Вести.Арбитражный суд Дальневосточного округа обязал муниципальное предприятие по содержанию дорог "Спецдорремстрой" вернуть в бюджет столицы Камчатки 150 млн рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судебного органа.

Признано законным взыскание с МУП "Спецдорремстрой" 150 млн рублей, ранее предоставленных в виде субсидии. Судебный акт вступил в законную силу утонили в Арбитражном суде Дальневосточного округа

Согласно материалам дела, в апреле 2021 года между Управлением имущественных и земельных отношений администрации Петропавловска-Камчатского и МУП было заключено соглашение о предоставлении из бюджета 150 млн рублей субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятия в целях восстановления его платежеспособности.

Позже мэрия столицы Камчатки пришла к выводу, что устойчивая работа предприятием не достигнута, плановые показатели финансового оздоровления не выполнены, и потребовала возврата средств в бюджет из-за не достижения ожидаемого результата.