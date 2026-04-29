Росприроднадзор требует с Камчатского водоканала 460 млн за ущерб экологии

Росприроднадзор подал иск к Камчатскому водоканалу за ущерб экологии Росприроднадзор требует с Камчатского водоканала 460 млн за ущерб экологии

Москва29 апр Вести.Росприроднадзор обратился в арбитражный суд с иском к Камчатскому водоканалу о взыскании 459,5 млн рублей за вред, нанесенный экологии, сообщила пресс-служба суда в мессенджере МАХ.

Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к краевому государственному унитарному предприятию "Камчатский водоканал" о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2022–2024 годы в размере 459,5 млн руб. отметили в пресс-службе

Согласно исковому заявлению, Росприроднадзор посчитал, что Камчатский водоканал при расчете платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты необоснованно применил понижающий коэффициент, снизив его в сто раз.

В управлении пересчитали долг водоканала, доначислив за период с 2022 по 2024 год 459,5 млн руб.

Исковое заявление принято Арбитражным судом Камчатского края к производству. Судебное заседание назначено на 14 мая 2026 года.