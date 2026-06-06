Москва6 июн Вести.Регионы получат федеральное финансирование на ликвидацию свалок после прохождения экологической экспертизы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

Он напомнил, что в системе государственного управления действует федеральный проект "Экологическое благополучие", направленный на улучшение экологической ситуации. Министр пояснил, что по поручению президента РФ Владимира Путина будет оказываться поддержка тем регионам, где необходимо убрать "накопленный вред", который негативно влияет на здоровье населения.

Там есть разные химические, ртутные отложения и иные, которые действительно, это проблема для здоровья. И таких 44 объекта мы уже определили. Ждем от наших регионов заявки. Я вам скажу, что уже несколько регионов эту работу выполнили. Это Иркутская область, Оренбургская область, Мурманская область, и в течение этого года и следующего года будут поступать эти заявки, и мы будем помогать финансировать и приводить в порядок эти места, где, к сожалению, такие проблемы есть. Почему мы растянулись с заявками на год, на два? Потому что наша задача не деньги довести в регионы, а то, чтобы коллеги в регионе сделали проектно-сметную документацию, прошли экологическую экспертизу. Самое главное, это не должно быть так, что накопленный вред с одного места переезжает на другую свалку. Наша задача его утилизировать, уничтожить этот накопленный вред так, чтобы его больше не было рассказал Козлов

Министр подчеркнул, что люди должны дышать чистым воздухом и соответствующие ведомства приложат все усилия для этого.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор подал иск к Камчатскому водоканалу за ущерб экологии. В управлении пересчитали долг водоканала, доначислив за период с 2022 по 2024 год 459,5 миллиона рублей.