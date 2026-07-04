Кутепов сообщил о вовлечении в оборот 81% заброшенных объектов в регионах Сенатор Кутепов: 81% заброшенных объектов в регионах уже вовлечены в оборот

Москва4 июл Вести.81% заброшенных объектов, переданных в регионы, уже реализованы, законсервированы или нашли применение. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Он добавил, что теперь предстоит работа с муниципальным имуществом, 70% которого находится в неудовлетворительном состоянии.

81% [заброшенных объектов] по итогам 2026 года уже передано в регионы, реализовано или законсервировано, или нашло применение в дальнейшей эксплуатации. 81% - это очень высокий процент. Сейчас вопрос, который стоит перед нами дальше - это муниципальное имущество, оно в большем количестве находится сейчас в регионах. С ним будет более детальная работа, потому что оно в большей степени, порядка 70%, находится в неудовлетворительном состоянии. Эти вопросы сейчас стоят у нас на повестке дня. Но уже сейчас можно сказать, что те объекты, которые были на больших магистралях, которые были на видовых местах, они нашли своего собственника рассказал Кутепов

Ранее Кутепов заявил, что введение заброшенных объектов в оборот должно происходить "как можно скорее". Он объяснил, что подобные строения портят внешний вид городов и снижают туристическую привлекательность.