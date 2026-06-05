Москва5 июн Вести.Агентство стратегических инициатив (АСИ) подсчитало индекс вовлеченности объектов культурного наследия в хозяйственный оборот и составило рейтинг. Об этом ИС "Вести" рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Она отметила успех в этой сфере Ярославской и Нижегородской областей.

Мы отдельно посчитали индекс по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. И здесь сделали такой тоже мини-рейтинг в большом рейтинге. И здесь хотелось бы отметить Ярославскую область, Нижегородскую область. Это те регионы, которые, наверное, сегодня, Москва, безусловно, передовики в вовлечении объектов культурного наследия в проекты инвестиционные. В основном это отели, гостиницы небольшие, рестораны, инфраструктура в основном для туризма поделилась Чупшева

Глава АСИ пояснила, что в рейтинг вошли востребованные проекты, в которые вкладываются предприниматели и инвесторы.

Ранее Чупшева назвала самые востребованные специальности в России. Она отметила дефицит инженеров в стране.