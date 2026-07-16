Москва16 июл Вести.Министерству культуры РФ не хватает реставраторов для реализации планов по восстановлению объектов культурного наследия. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Отмечая востребованность этих специалистов, она указала на необходимость возрождения школ реставрации в регионах.

Важный для нас момент: большее количество экспертов в области реставрации объектов культурного наследия, большее количество специалистов нам, конечно, не хватает уникальных мастеров, которых зовут реставраторы. Не даже последние 25 лет, а последние 40 лет – это абсолютные подвижники, это люди, которые трудились вопреки, которые выбирали делом своей жизни то, что действительно не могло сделать их ну, в общем, состоятельными людьми. Реставратор – это высококвалифицированный специалист. И это, когда мы видим большой горизонт планирования, когда мы видим количество и выделенных средств, и количество объектов, которые реставрируются, мы понимаем, что это востребованные специалисты сообщила Любимова

Также она заявила, что министерство аттестовало 3000 специалистов в области реставрации.

И, конечно, еще очень важный момент, который я упомяну, – это 3000 специалистов, которые аттестованы министерством культуры, это профессиональные специалисты в области реставрации. Это тоже очень серьезная задача, потому что, вы понимаете, что нам предстоит ряд из них еще воспитать добавила Любимова

Ранее сообщалось, что усадьбу Чернышевых под Волоколамском намерены восстановить. На данный момент проводятся поиски инвестора и готовится пакет документов к проведению торгов.