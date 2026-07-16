Москва16 июл Вести.Российский реестр объектов культурного наследия сегодня насчитывает 162 тысячи позиции и он постоянно пополняется. Регионы ежегодно подают новые заявки. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она отметила, что в мире очень мало стран, которые могут сравниться с Россией по количеству объектов культурного наследия.

Все 89 регионов каждый год подают заявки на то, чтобы добавлялись объекты культурного наследия в официальный реестр, но есть объекты культурного наследия, усадебные, огромные комплексы, которые сейчас ждут своего будущего нового хозяина. Потому что нам очень важно найти еще одну форму новой жизни объектов культурного наследия, которая позволит не только работать как музей. Или как учреждение культуры, как филармония, например. Но как сделать так, чтобы сохранить потрясающий объект культурного наследия сообщила Любимова

Также она отметила, что одна из главных задач не только сохранить объект культурного наследия, но и сделать его более привлекательным для бизнеса и, как следствие, для туризма.

Ранее сообщалось, что русской кухне могут присвоить статус мирового культурного наследия. Первым этапом к этому станет принятие ГОСТа на ее блюда.