Любимова рассказала, что может стать поводом для обиды жителей РФ Любимова: каждый неотреставрированный особняк в центре города – повод для обиды

Москва16 июл Вести.Каждый неотреставрированный особняк в центре города может стать поводом для обиды и возмущения у местных жителей и туристов, но ситуацию помогает исправить новая программа льготного кредитования, запущенная совместно с ДОМ.РФ. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Любимова отметила, что программа льготного кредитования была запущена по поручению президента. Она позволяет предпринимателям выбирать объекты культурного наследия для своих проектов.

Есть очень важная наша совместная работа с ДОМ.РФ по поручению президента, тоже новая для нас, она всего два года работает. Это возможность предоставления льготного кредитования для наших бизнесменов, которые хотели бы тот или иной проект сделать в объекте культурного наследия. И вы прекрасно понимаете, когда попадаете в наши потрясающие города, весь центр буквально испещрен объектами культурного наследия самых разных эпох. И конечно, представить, что это все будут учреждения культуры, просто невозможно. И более того, могу сказать, они будут просто не востребованы. Нам очень важно, чтобы появился проект, который позволяет нашим бизнесменам выбрать себе объекты культурного наследия заявила Любимова

Глава Минкультуры также подчеркнула, что губернаторы неравнодушно относятся к восстановлению особняков, а восстановленные объекты полностью меняют облик улиц и настроение города.

Каждый неотреставрированный особняк в центре города – это повод для обиды и возмущения со стороны и местного населения, и гостей из других регионов. Да и, честно говоря, действительно, восстановленный объект полностью меняет настроение и интонацию, вообще то, как выглядит площадь и звучит, или выглядит та или иная улица. Нам, конечно, очень нужно это делать совместно с нашими коллегами-бизнесменами сказала Любимова

Ранее Любимова сообщила, что Российский реестр объектов культурного наследия насчитывает 162 тысячи позиций и постоянно пополняется.