Сенатор Гумерова: нужно устанавливать таблички с именами архитекторов на зданиях

Гумерова заявила о необходимости табличек с именами архитекторов на зданиях Сенатор Гумерова: нужно устанавливать таблички с именами архитекторов на зданиях

Москва25 апр Вести.На зданиях, которые представляют архитектурную ценность, необходимо устанавливать таблички с именами архитекторов. Об этом ИС "Вести" заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, по итогам совета по вопросам развития интеллектуальной собственности был принят ряд решений.

Одно из них касается авторских прав архитекторов. Мы изучили международный опыт и вышли с инициативой, чтобы на здании архитектурном, которое представляет ценность, была обязательна табличка с фамилией и именем архитектора. Этот закон получил большую поддержку вот в профессиональной среде сказала сенатор

Ранее Лилия Гумерова заявила, что закон о защите "сиротских" произведений помогли реализовать развитые банковские механизмы, цифровые технологии и системы коллективного управления правами.