Москва25 апрВести.На зданиях, которые представляют архитектурную ценность, необходимо устанавливать таблички с именами архитекторов. Об этом ИС "Вести" заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
По ее словам, по итогам совета по вопросам развития интеллектуальной собственности был принят ряд решений.
Одно из них касается авторских прав архитекторов. Мы изучили международный опыт и вышли с инициативой, чтобы на здании архитектурном, которое представляет ценность, была обязательна табличка с фамилией и именем архитектора. Этот закон получил большую поддержку вот в профессиональной средесказала сенатор
Ранее Лилия Гумерова заявила, что закон о защите "сиротских" произведений помогли реализовать развитые банковские механизмы, цифровые технологии и системы коллективного управления правами.