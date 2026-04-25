Москва25 апр Вести.Закон о защите "сиротских" произведений помогли реализовать развитые банковские механизмы, цифровые технологии и системы коллективного управления правами. Об этом ИС "Вести" рассказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, недавно в Австрии был принят аналогичный закон, но там не обозначается размер вознаграждения за использование "сиротского" произведения, потому что нет такого фонда, как в России.

И таким образом потом, если вдруг объявляется автор, то только в суде можно доказывать свои права. Почему же у нас в России получился такой четкий механизм? Автор неизвестен если, то ты можешь использовать это произведение, но на специальный фонд, на специальный счет отчисляются средства. Но потом, если вдруг автор объявится, есть возможность уже эти средства направить непосредственно автору. За счет чего получилась такая четкая структура? За счет развитых банковских механизмов, цифровых технологий и очень развитой системы коллективного управления правами. Вот вся эта инфраструктура, институты позволили нам добиться четкой реализации такого долгожданного закона сказала сенатор

Закон о защите "сиротских" произведений был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Это работы, разрешение на использование которых нельзя было получить, поскольку их автор или правообладатель неизвестны.

Ранее Гумерова рассказала, что работа в рамках закону о "сиротских" объектах авторских прав ведется в отношении порядка 800 произведений.