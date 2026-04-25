Работа с 800 произведений идет по закону о "сиротских" объектах авторских прав Гумерова: закон о "сиротских" объектах смежных прав применяется к 800 работам

Москва25 апр Вести.Работа по закону о "сиротских" объектах авторских (смежных) прав ведется в отношении порядка 800 произведений. Об этом ИС "Вести" заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Документ, разработанный сенаторами, вступил в силу полтора года назад. На минувшей неделе парламентарии и представители творческих профессий обсудили первые итоги его применения. Как отмечает Гумерова, был принят огромный пакет подзаконных нормативно-правовых актов.

Сейчас уже реализуется закон, большой интерес, порядка 800 произведений сегодня в работе … значит, порядка 40% – это сегодня музыкальные произведения, порядка 30% – графика, изобразительное искусство, дальше идет литература. Понимаете, какое огромное, огромное наследие получили доступ? И, безусловно, поскольку мы создали понятный механизм, то российское авторское общество, в общем-то, с поддержкой относится к нашим идеям, ну, и готово дальше продолжать работу в этом направлении сказала Гумерова

Закон о защите "сиротских" произведений был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Это работы, разрешение на использование которых нельзя было получить, поскольку их автор или правообладатель неизвестны.