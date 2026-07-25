В Совете Федерации рассказали о значении закона о защите IT-решений

Закон о патентной защите IT-решений выведет компании из серой зоны В Совете Федерации рассказали о значении закона о защите IT-решений

Москва25 июл Вести.Закон о патентной защите технических решений позволит вывести IT-компании из серой зоны и повысить их капитализацию, заявила соавтор закона, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью ИС "Вести".

Сенаторы одобрили закон, который снимает барьеры для патентования российских IT-разработок. Теперь программный код, алгоритмы, нейросети и графические интерфейсы можно защищать как изобретение. Новые нормы позволят компаниям включать разработки в нематериальные активы, повысят стоимость бизнеса и защитят технологии от копирования.

Тем самым мы выводим IT-компании из серой зоны и создаем окно возможностей для их капитализации. Эти программные алгоритмы, IT-решения будут составлять активы компаний. Мы привыкли, что только материальные активы составляют капитализацию. А на самом деле сегодня на первый план выходят технологические решения. За этим будущее. Безусловно, мы будем мониторить реализацию закона отметила сенатор

Чтобы закон заработал в полную силу, нужно внести три подзаконных акта, добавила Лилия Гумерова. Эта работа уже ведется на площадке министерства экономического развития совместно с Роспатентом.

Нужна очень большая, содержательная, разъяснительная работа с IT-компаниями, чтобы они понимали, что это их капитализация, это вложение в будущее, это их охранная грамота подчеркнула сенатор

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.