В Совете Федерации рассказали о мерах поддержки для российских разработчиков ИИ Сенатор Шейкин рассказал о мерах поддержки для стартапов, занимающихся ИИ

Москва18 июл Вести.Совет Федерации одобрил законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта, в котором прописаны меры поддержки для российских компаний, занимающихся разработками в этом направлении. О том, для кого предусмотрены эти меры, в интервью информационной службе "Вести" рассказал первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Как раз в этом законе предусмотрены и меры поддержки для компаний, которые попадают в список национальных и суверенных. Так называемые стартапы, IT-стартапы, которых в нашей стране предостаточно, могут чувствовать себя спокойно и свободно развиваться сейчас в нашей стране заявил он

Ранее Шейкин объяснил различия между суверенной и национальной моделями искусственного интеллекта.