Сенатор Шейкин рассказал, какой вклад СФ внес в закон о регулировании ИИ Сенатор Шейкин рассказал о вкладе Совета Федерации в регулирование нейросетей

Москва18 июл Вести.Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин рассказал, какой вклад СФ внес в одобренный накануне закон о регулировании искусственного интеллекта в России. По словам сенатора, профильная группа занималась вопросом регулирования ИИ уже пять лет.

На площадке Совета Федерации работает Совет по развитию цифровой экономики. В рамках данного совета работает десять секций. Одна из них – секция по регулированию искусственного интеллекта. Мы на протяжении уже пяти лет занимаемся этим вопросом. И все, что мы обсуждали, все те законодательные инициативы, они были рассмотрены. Часть из них приняли, часть из них отложили на будущий срок либо реализацию их в нормативно-правовых актах правительства рассказал Шейкин

В пятницу Совет Федерации одобрил закон, направленный на поддержку развития технологий искусственного интеллекта в России. Документ нацелен на создание правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ, обеспечение технологической независимости России, безопасности личности, общества и государства при использовании таких инструментов, а также усиление эффективности госуправления и развитие инноваций в сфере экономики.