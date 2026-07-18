Сенатор рассказал, чем национальный ИИ отличается от суверенного Сенатор Шейкин рассказал о различиях национального и суверенного ИИ

Москва18 июл Вести.Суверенная модель искусственного интеллекта создается и обучается исключительно в России, тогда как национальная модель допускает использование открытого исходного кода иностранных разработчиков. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Так сенатор прокомментировал понятия "суверенный" и "национальный" ИИ, закрепленные в законопроекте об искусственном интеллекте, который одобрили в Совете Федерации.

Оба обязаны хранить все данные в Российской Федерации. Это должно быть юридическое лицо Российской Федерации. Ответы на запросы должны формироваться в Российской Федерации. Разница между ними лишь одна. Суверенные – это те модели, которые создавались, обучались именно у нас в стране, плюс они должны быть воспроизводимы. Национальная модель отличается тем, что есть возможность работать на иностранных моделях с открытой лицензией. Тем самым представляется большая возможность у национальных моделей с точки зрения развития технологий, которые могут быть использованы для нашей страны заявил Шейкин

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, почему России важно делать упор на развитие собственного суверенного ИИ.