Москва16 июл Вести.Участие главы "Газпрома" Алексея Миллера в реставрации объекта культурного наследия Царское Село позволило восстановить ряд уникальных комнат, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее мнению, Минкульт в одиночку, без поддержки бизнеса, с этой задачей не справился бы.

Я, наверное, приведу пример Царского Села, когда мы не думали семь лет назад и никогда бы не справились без Алексея Борисовича Миллера. Министерство культуры занималось Александровским дворцом, который сохранился, но после использования нашими коллегами военными он был как бы в хорошем состоянии как объект, но, конечно, не напоминал покои, где последние дни свои в Санкт-Петербурге прожили государь император Николай II, Александра Федоровна и их наследники. И это особенное место совершенно для Царского Села, такое пронзительное, такое трагическое. И теперь у нас есть все комнаты, которые были уничтожены фашистами. Это Леонская комната, Китайская комната, еще семь невероятных совершенно комнат, которые рассказывают нам об истории всего дома Романовых, о великой императрице. И, конечно, создают полный ансамбль. И это такое, знаете, последние залпы Победы, вот как на Дальнем Востоке, вот у нас в реставрации, я действительно это чувствую, особенно в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, как особенно звучит вот каждый возвращенный, который был уничтожен фашистами, объект. Потрясающая реставрация была в Царском Селе, в лицее сказала Любимова

Министр отметила, что подобное сотрудничество вселяет надежду на успешную реализацию планов Минкульта по восстановлению других объектов культурного наследия.

Любимова добавила, что благодаря неравнодушным бизнесменам и людям, вкладывающимся в историю своей страны, появляются новые пространства.