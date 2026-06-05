Татарстан сравнялся с Москвой по привлекательности для инвесторов Чупшева: Татарстан сравнялся с Москвой по привлекательности для инвестиций

Москва5 июн Вести.Республика Татарстан сравнялась с Москвой в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, заявила ИС "Вести" глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Она отметила, что Татарстан вместе с Санкт-Петербургом стали регионами с самой большой динамикой по улучшению привлекательности для инвесторов.

Татарстан [в этом году] разделил первое место [в рейтинге] с Москвой. Республика Татарстан в прошлом году и последние годы занимала вторую позицию в рейтинге. Причем был большой разрыв между совокупным индексом Москвы и Татарстана. В этом году они сравнялись сказала Чупшева

Ранее Чупшева попросила президента России Владимира Путина поручить разработать региональные дорожные карты для улучшения качества жизни россиян. Она подчеркнула, что в этом вопросе стоит ориентироваться на показатели лидеров соответствующего рейтинга АСИ, и добавила, что эту работу можно согласовать с комиссиями Госсовета.