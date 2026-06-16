Москва16 июн Вести.Исламский фактор благоприятно сказывается на сотрудничестве Татарстана со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом ИС "Вести" рассказал глава республики Рустам Минниханов.

Этот [исламский] фактор тоже есть, это надо учитывать, потому что самая большая мусульманская страна Индонезия, Малайзия, ну и в остальных странах, ислам представлен. Я думаю, для нас это будет полезно, потому что мы с ними уже работаем, в части нашей стратегической группы "Россия - Исламский мир". Это и банкинг исламский, это и халяль, ну и, конечно же, все это потом выводит на торгово-экономический контакт