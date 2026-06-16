Минниханов объяснил, почему Казань выбирают для международных саммитов Минниханов рассказал, почему Казань выбирают для международных саммитов

Москва16 июн Вести.Глава Татарстана Рустам Минниханов в интервью ИС "Вести" рассказал, почему Казань выбирают для проведения международных саммитов.

По его словам, чтобы проводить такие значимые мероприятия, город должен соответствовать определенным требованиям.

Все начиналось со спорта, когда мы первый раз получили право проведения Универсиады летней в 2013 году. Потом чемпионат мира по плаванию был. Потом был WorldSkills в 2019 году. И много других мероприятий. Все эти мероприятия сформировали инфраструктуру гостеприимства: аэропорт, трассы, гостиницы. Доверие руководства страны, нашего президента, к республике большое сказал глава Татарстана

Ранее начальник УМВД России по Казани Ринат Габитов заявил, что участники саммита Россия – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) будут размещены в 30 гостиницах Казани, где будет обеспечена круглосуточная охрана и контроль.