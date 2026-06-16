Минниханов: BRICS показал интерес гостей к тому, что производят в Татарстане

Минниханов отметил интерес зарубежных гостей к производствам в Татарстане Минниханов: BRICS показал интерес гостей к тому, что производят в Татарстане

Москва16 июн Вести.Опыт BRICS показал интерес зарубежных гостей к тому, что производят в Татарстане. Об этом ИС "Вести" заявил глава республики Рустам Минниханов.

По его словам, Татарстан – крупный промышленный центр России, поэтому продукция, которую здесь производят, очень важна.

Опыт BRICS показал, что форма [выставок продукции] очень востребована … Если взять 11 стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. – Прим. ред.) – это большая экономика, почти четыре триллиона у них продуктов на всех. Значит, огромное население, и мы по ряду стран активно работаем, у нас есть уже контакты, а по ряду стран пока еще мы планируем найти общие интересы и наладить наши контакты сказал глава Татарстана

Ранее Минниханов рассказал, почему Казань выбирают для проведения международных саммитов.