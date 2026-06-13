На ряде АЗС в Татарстане ввели временные лимиты на топливо

Лимиты на топливо ввели на ряде АЗС в Татарстане На ряде АЗС в Татарстане ввели временные лимиты на топливо

Москва13 июн Вести.Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил внимательно подойти к вопросам обеспечения устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

13 июня в ходе рабочей поездки в Нижнекамск, который накануне подвергся массированной атаке беспилотников, глава Республики провел заседание штаба.

Ему доложили, что на отдельных автозаправочных станциях Татарстана зафиксированы очереди на покупку топлива.

Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, в результате чего на отдельных АЗС введены временные лимиты сказано в сообщении

В связи со сложившейся ситуацией Рустам Минниханов распорядился самым внимательным образом подойти к решению обеспечения потребителей республики топливом. Кроме того, он поручил рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры.

Утром 12 июня Закамский регион республики подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Они атаковали предприятие нефтехимического комплекса и жилой сектор Нижнекамска. Один из дронов попал в жилой дом, три человека пострадали.