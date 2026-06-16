Москва16 июнВести.В Юго-Восточной Азии Татарстан активно взаимодействует с Вьетнамом, Сингапуром, а также Малайзией. Об этом ИС "Вести" рассказал глава республики Рустам Минниханов.
Если взять, с кем мы работаем давно, наши автомобильные компании, наши вертолетные компании, они уже имеют большую историю работы в том числе и в той части мира (в Юго-Восточной Азии. – Прим. ред.). Наши судостроительные компании, вот скажем, если взять Вьетнам, это, конечно, вертолеты, наши автомобили и, конечно, наши военные корабли. Я считаю, что это направление надо продолжать. Если взять Сингапур, там много интересных новшеств, инноваций. Проект Иннополис, это архитектор [из] Сингапура, помогал нам. С 2009 года мы 20 делегаций отправляли на учебу в Сингапур. В прошлом году тоже наши делегации, несмотря на все политические события, прошли обучение. Такая практика есть. Ну и, конечно же, Малайзия. Малайзия – это центр халяль, это Исламские банки. В прошлом году король посетил нас два раза, премьер-министр посетил. Значит, есть определенные планы наработки, конечно, не только машиностроительных продукций, мы крупный нефтехимический центрзаявил Минниханов
Он также выразил надежду, что регион сможет найти новые рынки.
Мы очень надеемся, что мы найдем новые рынки с учетом того, что… мы были сориентированы на Европу, сегодня мы Юго-Восточную Азию очень внимательно рассматриваем как стратегическую зону нашей работырассказал глава республики
Ранее Минниханов подчеркнул роль ислама в сотрудничестве Татарстана со странами АСЕАН. По словам главы республики, религия является объединяющим фактором.