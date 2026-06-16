Москва16 июн Вести.В Юго-Восточной Азии Татарстан активно взаимодействует с Вьетнамом, Сингапуром, а также Малайзией. Об этом ИС "Вести" рассказал глава республики Рустам Минниханов.

Если взять, с кем мы работаем давно, наши автомобильные компании, наши вертолетные компании, они уже имеют большую историю работы в том числе и в той части мира (в Юго-Восточной Азии. – Прим. ред.). Наши судостроительные компании, вот скажем, если взять Вьетнам, это, конечно, вертолеты, наши автомобили и, конечно, наши военные корабли. Я считаю, что это направление надо продолжать. Если взять Сингапур, там много интересных новшеств, инноваций. Проект Иннополис, это архитектор [из] Сингапура, помогал нам. С 2009 года мы 20 делегаций отправляли на учебу в Сингапур. В прошлом году тоже наши делегации, несмотря на все политические события, прошли обучение. Такая практика есть. Ну и, конечно же, Малайзия. Малайзия – это центр халяль, это Исламские банки. В прошлом году король посетил нас два раза, премьер-министр посетил. Значит, есть определенные планы наработки, конечно, не только машиностроительных продукций, мы крупный нефтехимический центр