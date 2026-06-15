В отелях делегатов саммита Россия – АСЕАН будет обеспечена круглосуточная охрана В отелях делегатов саммита Россия – АСЕАН обеспечат круглосуточную охрану

Москва15 июн Вести.Участники саммита Россия – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) будут размещены в 30 гостиницах Казани, где будет обеспечена круглосуточная охрана и контроль. Об этом сообщил начальник УМВД России по Казани Ринат Габитов, передает ГТРК "Татарстан".

Для размещения подготовлено 30 гостиниц, из них 10 предназначены для официальных делегаций и первых лиц. В этих отелях обеспечат круглосуточную охрану и контроль, в остальных с 15 июня будут выставлены круглосуточные посты полиции говорится в сообщении СМИ

Отмечается, что в столицу республики прибудут, в том числе, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Россия – АСЕАН и проведет множество двусторонних встреч.