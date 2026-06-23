Суд взыскал с подрядчика почти 774 млн рублей за срыв стройки на Камчатке

Подрядчик заплатит 774 млн рублей за срыв сроков строительства ЖК на Камчатке Суд взыскал с подрядчика почти 774 млн рублей за срыв стройки на Камчатке

Москва23 июн Вести.Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск застройщика к генподрядчику о расторжении договора и взыскании неотработанного аванса на строительстве жилого комплекса, сообщается в MAX-канале инстанции.

Арбитражный суд принял решение взыскать с ООО "ИСК "АРКАДА" в пользу ООО "СЗ "Олимп-Камчатка" 764 млн 743 тыс. рублей неотработанного аванса, 4,6 млн рублей задолженности по возмещению затрат на электроэнергию и 4,3 млн рублей расходов по оплате госпошлины отмечается в сообщении

Установлено, что строительство ЖК на улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском началось в 2023 году. Заказчик перечислил подрядчику аванс, но работы сильно отставали от графика. В марте 2025 года заказчик предложил расторгнуть договор по соглашению сторон. В апреле подрядчик вернул документацию и фактически прекратил работу, но в сентябре выдвинул новые требования - прекратить поручительство по кредитам перед банком. Заказчик отказался и в октябре заявил об одностороннем отказе от договора.

Суд встал на сторону заказчика, признав доводы подрядчика необоснованными.