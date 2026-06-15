Суд Камчатки отказал в иске больницы к подрядчику на 690 млн рублей Больница пыталась взыскать с подрядчика 690 млн за срыв сроков строительства

Москва15 июн Вести.Арбитражный суд Камчатского края отказал в удовлетворении исковых требований КГКУ "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница" к АО "Крокус Интернэшнл", сообщила пресс-служба инстанции на официальном сайте.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме написали в пресс-службе

Стороны заключили контракт на строительство в апреле 2021 года, объект должен был быть сдан 31 декабря 2022 года. Позже его продлили еще на два года, а цена контракта выросла до 13 млрд 207 млн рублей. Акт приемки объекта подписали 30 июля 2025 года.

В связи с этим заказчик потребовал взыскать с подрядчика пени за просрочку на 280 дней в размере 688 млн 361 тыс. рублей и штрафы на 1 млн 800 тыс. рублей.

Ответчик вину не признал, доказав, что просрочка произошла по вине заказчика, который не в полном объеме передал проектную документация, задержал передачу стройплощадки, долго согласовывал замену оборудования из-за санкций, а также выдвинул новые требования уже после истечения срока работ.

Суд принял доводы подрядчика и отметил, что по состоянию на декабрь 2024 года график был исполнен на 92,08%. Также в инстанции пришли к выводу, что неустойка и штрафы подлежат списанию заказчиком.

Изначально исковые требования составляли 1 млрд 22 млн рублей, но в процессе тяжбы истец их снизил.