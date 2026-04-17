Москва17 апр Вести.Арбитражный суд Иркутской области обязал региональный минздрав выплатить поставщику более 224 млн рублей за поставку автомобилей скорой помощи, сообщила пресс-служба инстанции в социальной сети "ВКонтакте".

С исковым заявлением к минздраву в суд обратился представитель ООО "Флинт". Он требовал взыскать с ведомства 224 669 787 руб. 01 коп., из которых 209 514 877 руб. 52 коп. – задолженность по контракту, 15 154 909 руб. 49 коп. – пени за просрочку оплаты товара за период с 02.10.2025 по 18.02.2026 с последующим начислением пени по день фактического исполнения обязательств.

В июле 2025 года между ООО "Флит" и Министерством здравоохранения Иркутской области был заключен контракт на поставку автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" (Gazelle NEXT) с медицинским оборудованием в количестве 34 штук. Цена контракта составила 209 514 877 руб. 52 коп. отметили в суде

Поставщик исполнил свои обязательства, однако оплаты не получил. Представитель министерства в суде этот факт признал, однако попросил отказать во взыскании неустойки, поскольку она возникла из-за недостаточного финансирования из областного бюджета, что ответчик считал обстоятельством непреодолимой силы.

Суд признал требования истца полностью обоснованными и решил, что они подлежат удовлетворению в заявленном размере.