Москва18 июл Вести.Прокуратура Усть-Большерецкого района Камчатского края вынуждена была вмешаться в ситуацию со строительством амбулатории в отдаленном поселке Октябрьский, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ на официальном сайте.

Открытия нового здания амбулатории ожидали свыше 1100 жителей поселка, однако подрядчик откладывал ввод социально значимого объекта в эксплуатацию.

При проверке, организованной прокуратурой, установлено, что строительно-монтажные работы проводились с отставанием от графика.

В рамках надзорного сопровождения реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" прокуратура приняла комплекс мер реагирования, направленный на завершение строительства учреждения здравоохранения, подрядчику и заказчику внесены представления отметили в пресс-службе

В результате прокурорского вмешательства объект введен в эксплуатацию, медицинское учреждение получило соответствующую лицензию.