Жители отдаленных территорий Подмосковья могут обратиться к врачу рядом с домом

150 тыс. жителей Подмосковья получили помощь в медкомплексах с начала года Жители отдаленных территорий Подмосковья могут обратиться к врачу рядом с домом

Москва19 июл Вести.Около 150 тысяч жителей отдаленных территорий Подмосковья получили медицинскую помощь в мобильных комплексах с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области. Передвижные медицинские комплексы позволяют жителям деревень и сел обратиться к врачу рядом с домом и не тратить время на поездку в поликлинику.

С начала года в регионе состоялось почти 5 900 выездов мобильных медкомплексов отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья в MAX

В мобильных комплексах пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, диагностические исследования, а также проконсультироваться со специалистами. При этом под потребности каждого населенного пункта формируется бригада нужных врачей.