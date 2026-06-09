В Балашихе набирают кадровый резерв врачей для новой областной клиники Воробьев: новая клиника в Балашихе позволит обслуживать весь восток Подмосковья

Москва9 июн Вести.В подмосковной Балашихе набирают кадровый резерв врачей, которые будут работать в новой многопрофильной больнице. Об этом ИС "Вести" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На днях строители закончили возведение зданий клиники и приступили к отделочным работам. Открытие медицинского учреждения планируется в 2028 году.

Все очень функционально, [предусмотрено] максимальное количество операционных, оборудования, И уже сейчас мы активно ведем поиск врачей, чтобы госпиталь в 2028 году имел не только готовый, законченный вид, но и ключевое – команду отметил губернатор

Воробьев также подчеркнул, что новая клиника сможет обеспечить медицинскими услугами население востока Подмосковья.

В этом направлении живет более 1,5 млн человек, госпиталь позволит обслуживать весь восток [Московской области] и не только сообщил он

Ранее стало известно, что в Подмосковье на базе больниц будут работать бесплатные вытрезвители.